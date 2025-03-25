قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط أمريكية جديدة للحكومة السورية المؤقتة ..ضغوط متزايدة في مسار العلاقات الدولية
الخطيب يعلن تصالحه مع مرتضي منصور
وسام أبو علي يقود منتخب فلسطين لفوز ثمين على العراق في تصفيات كأس العالم
الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق
أحمد موسى: إفطار الوحدة الوطنية بالوراق يعكس جوهر الشعب المصري
فهد البطل الحلقة 25.. أحمد العوضي ينجو من ملعوب بدارة
4 أيام ولا 5؟ تفاصيل إجازة القطاع الخاص في عيد الفطر
لاعبو بيراميدز يؤدون العمرة في رمضان.. صور
75 دقيقة.. منتخب مصر يحافظ على تقدمه 1-0 أمام هجمات سيراليون
نتنياهو يبدأ مقابلات لاختيار رئيس جديد للشاباك رغم تجميد الإقالة بقرار المحكمة العليا
زيلينسكي: أمريكا تقترح اتفاقا رئيسيا جديدا بشأن المعادن الأرضية
شهر الروحانيات والتسامح.. مرتضى منصور يؤكد إنهاء الخصومة مع الخطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أول جامعة تستقبل امتحانات طلاب الثانوية العامة.. تفاصيل

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
نهلة الشربيني

كشفت نسخة من الخطاب الصادر من مكتب نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، الموجه من أمانة مجلس شؤون التعليم والطلاب، لكافة عمداء الكليات في الجامعة، بعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 داخل الجامعة.

أسيوط أول جامعة تستقبل امتحانات طلاب الثانوية العامة

وجاء نص الخطاب إنه استنادا إلى المذكرة الواردة من الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الاعلى للجامعات، الخاصة بتكليف ومساهمة الجامعات المصرية مع وزارة التربية والتعليم الفني، وايضا منع الغش بامتحانات الثانوية العـامة المصرية، والتي من بينها المساهمة في أداء امتحانات الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي الحالي 2024/2025 وذلك بالأماكن المتاحة ووفق الطاقة الاستيعابية بالجامعات المصرية.

وقد حمل الخطاب توقيع الدكتور أحمد محمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب ، كما تم عرضه على مجلس شؤون التعليم والطلاب في جلسته رقم (39) بتاريخ 2025/3/19

وقد جاء القرار كالتالي: "أحيط المجلس علمًا، كما أوصى المجلس بضرورة وضع جداول الامتحانات في موعد مناسب علىأن يكون أخر يوم للامتحانات بجميع كليات الجامعة 2025/6/2 م مع مراعاة اتخاذ اللازم".

التعليم العالي وزارة التعليم العالي اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت الأعلى للجامعات جامعة اسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

عاجل| تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة يومين

الأعلى لتنظيم الإعلام

قرار عاجل من الأعلى للإعلام بشأن إعلان شركة بلبن المسيء لـ العبد

صورة من اللقاء السابق

مفاجأة في شكوى الأهلي للجنة الأولمبية المصرية

الدكتور مبروك عطية

بسبب شاكوش وسعد الصغير.. جامعة الأزهر تحيل الدكتور مبروك عطية إلى التحقيق

وزير التربية والتعليم

مدة إجازة عيد الفطر 2025 للمعلمين.. تفاصيل رسمية تحسم الجدل

أسعار السجائر

تفاصيل أسعار السجائر بعد آخر زيادة رسمية | بكام العلبة الآن؟

رئيس الوزراء

وزير العمل يعلن إجازة العيد للقطاع الخاص .. كام يوم؟

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن محمد دياب بسبب الوشق المصري.. والأخير يرد :اي حاجه تضايقكم هعملها

بعد تداول صورته مع الوشق.. محمد دياب يرد على الإعلام العبري بتعليق ناري

ترشيحاتنا

AirFly

AirFly تطلق جهازا جديدا للتحكم وتحسين جودة الصوت لسماعات الرأس اللاسلكية

تطبيق سيجنال

بعد إثارته لأزمة لدى إدارة ترامب.. كل ما لاتعرفه عن تطبيق سيجنال

بروتون ساجا موديل 2025

أرخص سيارة موفرة للوقود في مصر .. أسعار ومواصفات

بالصور

ما أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس من دون الإضرار ببشرتك؟

أفضل وقت للاستفادة من أشعة الشمس بأمان
أفضل وقت للاستفادة من أشعة الشمس بأمان
أفضل وقت للاستفادة من أشعة الشمس بأمان

فول بالثوم وعيش مقلي في الزيت.. سحور يوم 26 من رمضان

سحور يوم 26 من رمضان
سحور يوم 26 من رمضان
سحور يوم 26 من رمضان

هتحس بفرق في أسبوع.. 3 مشروبات تخلصك من الكرش

نصائح إضافية للتخلص الكرش دهون البطن أسرع
نصائح إضافية للتخلص الكرش دهون البطن أسرع
نصائح إضافية للتخلص الكرش دهون البطن أسرع

ماذا يحدث لك عند تناول حبة من الموز على السحور؟

فوائد تناول حبة من الموز على السحور
فوائد تناول حبة من الموز على السحور
فوائد تناول حبة من الموز على السحور

فيديو

أهرامات

مدينة عملاقة تحت أهرامات الجيزة.. حقيقة السر المكتشف حديثا

جيهان أنور وتقى الجيزاوي

شفتهم مع بعض.. جيهان أنور تكشف سبب انفصالها عن زوجها

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

استعدوا للحر .. بيان عاجل من الأرصاد | ماذا سيحدث ؟

قضية سحوبات الكويت

قضية سحوبات الكويت.. مصرية تفوز بـ 4 سيارات فاخرة بالنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد