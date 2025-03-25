أول جامعة تستقبل امتحانات طلاب الثانوية العامة.. تفاصيل

كشفت نسخة من الخطاب الصادر من مكتب نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، الموجه من أمانة مجلس شؤون التعليم والطلاب، لكافة عمداء الكليات في الجامعة، بعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 داخل الجامعة.

أسيوط أول جامعة تستقبل امتحانات طلاب الثانوية العامة

وجاء نص الخطاب إنه استنادا إلى المذكرة الواردة من الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الاعلى للجامعات، الخاصة بتكليف ومساهمة الجامعات المصرية مع وزارة التربية والتعليم الفني، وايضا منع الغش بامتحانات الثانوية العـامة المصرية، والتي من بينها المساهمة في أداء امتحانات الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي الحالي 2024/2025 وذلك بالأماكن المتاحة ووفق الطاقة الاستيعابية بالجامعات المصرية.

وقد حمل الخطاب توقيع الدكتور أحمد محمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب ، كما تم عرضه على مجلس شؤون التعليم والطلاب في جلسته رقم (39) بتاريخ 2025/3/19

وقد جاء القرار كالتالي: "أحيط المجلس علمًا، كما أوصى المجلس بضرورة وضع جداول الامتحانات في موعد مناسب علىأن يكون أخر يوم للامتحانات بجميع كليات الجامعة 2025/6/2 م مع مراعاة اتخاذ اللازم".