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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عودة قوية ومفاجآت برنامج سعد الصغير في حلقات العيد

سعد الصغير
سعد الصغير
شروق سلامة

يعود النجم سعد الصغير بحلقات قوية خلال برنامجه الذى يحمل اسم سعد مولعها نار الذى يقدمه على قناة الشمس، ويستضيف باقة من نجوم الغناء ويحمل البرنامج عدد من المفاجآت .

وقال سعد الصغير الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبى وأصدقائى والهدف الرئيس منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقى للواحد في حياته، مضيفا أنه يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات .

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يتعاون مع الملحن إسلام السقا في أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقي لكل من عمار مصطفى وكريم الحلواني، ومن المقرر طرح الأغنية فى عيد الفطر المبارك، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر .

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