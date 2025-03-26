تفاصيل حبس المتهمين بحيازة آلاف من قطع الألعاب النارية في حلوان

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس تاجري العاب نارية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في العاب نارية وبحوزتهم آلاف من قطع الألعاب النارية بمنطقة حلوان جنوب القاهرة .





ضبط تاجري العاب نارية في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على تاجري العاب نارية بمنطقة حلوان جنوب القاهرة بحوزتهم آلاف من قطع الألعاب النارية.

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة أمن القاهرة تضمنت قيام شخصين بالاتجار في الألعاب النارية بدائرة قسم شرطة حلوان وتم تشكيل فريق بحث لكشف الملابسات وضبط المتهمين.



عقب تقنين الإجراءات القت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمين بحوزتهم آلاف من قطع الألعاب النارية داخل مخزن في نطاق قسم حلوان جنوب القاهرة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.