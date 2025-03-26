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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حادث مروع .. أتوبيس يدخل معرض سيارات بالمهندسين

حادث
حادث
ميرنا محمود

فقد سائق السيطرة علي أتوبيسة أثناء قيادته بسرعة جنونية، اليوم الاربعاء، ما أدى إلى اصطدامه بعدد من السيارات داخل معرض سيارات، متسببًا في خسائر مادية جسيمة في شارع السودان بمنطقة المهندسين.

وورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث مروري بشارع السودان، بمنطقة المهندسين، وانتقل رجال الأمن إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

وكان لقى شخصان مصرعهما ، فيما أصيب آخر نتيجة تصادم بين سيارة نقل ومركبة توك توك أعلى كوبرى الخزان بمدينة أسوان، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة أسوان العمومية ، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

حادث تصادم
تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل عند إحدى قرى مركز إدفو شمال أسوان

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تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل عند طريق قرية وادى عبادى نمرة 1 التابعة لمركز إدفو شمال المحافظة مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى بسيارات الإٍسعاف.

بينما تعرض 12 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، على طريق "إدفو - مرسى علم" الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على طريق "إدفو - مرسى علم"، شمال شرق أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخص ما بين كسور وجروح وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصى بمدينة إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث سيارة اصطدام سياره حادث المهندسين شارع سوريا

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