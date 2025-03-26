أحمد بلال: تصريحات حسام حسن عن إمام عاشور غريبة

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن منتخب مصر، يحتاج في الفترة القادمة لخدمات الثنائي إمام عاشور وسام مرسي.



وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "عمر مرموش لاعب إمكانياته كبيرة ولكنه لم ينسجه مع مانشتسر سيتي حتى الأن والنقلة كانت كبيرة".



وتابع:" مرموش اعتاد اللعب في المساحات، ولكن المنتخبات تواجه مصر بتكتلات دفاعية، ومانشستر سيتي أيضًا لا يوجد فيها مساحات كبيرة وتحتاج لاعبين تلعب في مسحات صغيرة".



وأضاف:" يجب على المدربين تغيير طريقة اللعب، حسب قدرات وإمكانيات اللاعبين من أجل استغلالهم".



وشدد:" طريقة لعب منتخب مصر أمام المنتخبات الكبيرة، تخسرنا لأن تريزيجيه وزيزو قدراهم الدفاعية ضعيفة".



وأكمل:" منتخب مصر يحتاج تواجد إمام عاشور، وسام مرسي، وكيف يتم استبعاد لاعب محترف في الدوري الإنجليزي؟. خاصة وأنه يشارك بشكل أساسي ومؤثر".



وأردف:" تصريحات حسام حسن، عن إمام عاشور، غريبة وكان عليه ان يستدعي اللاعب ويتحدث معه، ولماذا يعتذر عاشور للشعب المصري كي يعود للمنتخب هو معملش خيانة عظمة".