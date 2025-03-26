الجيش السوداني يسيطر على الخرطوم.. وانهيار كامل لقوات الدعم السريع |تفاصيل

أكد عثمان ميرغني، رئيس تحرير جريدة "التيار" السودانية، أن استعادة الجيش السوداني للقصر الجمهوري، والبنك المركزي، وجهاز المخابرات العامة، ومتحف السودان تعني عمليًا أن السيطرة على العاصمة الخرطوم أصبحت شبه مكتملة، ولم يتبقَ سوى جيوب صغيرة لقوات الدعم السريع، التي وصفها بأنها في حالة انهيار تام.

وأوضح ميرغني، خلال مداخلة في برنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التحول السريع في المشهد العسكري لم يكن صدفة، بل جاء نتيجة إعداد مسبق وخطة محكمة، مشيرًا إلى أن الجيش اعتمد تكتيك "الضرب في العظم"، ما أدى إلى انهيار قوات الدعم السريع دفعة واحدة.

وأضاف أن المعركة الفاصلة دارت في "جبل مويا"، حيث بدأ الجيش السوداني زحفًا تدريجيًا ومدروسًا، انطلاقًا من مدينة مدني، مرورًا بولاية الجزيرة، وصولًا إلى قلب الخرطوم.

وأشار ميرغني إلى أن المفاجأة الكبرى لم تكن فقط استعادة القصر الجمهوري، بل نجاح الجيش في السيطرة على المقار الحكومية الاستراتيجية وسط الخرطوم خلال 12 ساعة فقط، وبأقل الخسائر الممكنة.

وتوقع ميرغني أن تكون المعركة في دارفور أقصر وأقل تعقيدًا مقارنة بالخرطوم، مؤكدًا أن احترافية الجيش السوداني وذكائه العسكري قد يؤديان إلى حسم سريع يفاجئ الجميع.