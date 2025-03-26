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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عايزين إتاوة.. التحقيق في بلاغ الفنان محمد الشقنقيري ضد 3 أشخاص بأكتوبر

محمد الشقنقيري
محمد الشقنقيري
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام الفنان محمد الشقنقيري لـ ٣ أشخاص بابتزازه .

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الواقعة ودور المتهمين حسب ما ذكره الفنان في محضر الشرطة.

وحرر الفنان محمد الشقنقيري محضر بديوان قسم شرطة أول أكتوبر يتهم فيه 3 أشخاص بوضع حجارة أمام مطعمه بغرض إجباره علي دفع إتاوة وأموال لهم بدائرة القسم.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من الفنان محمد الشقنقيري يتهم فيه 3 أشخاص هم سيدة ونجلها وخفير بوضع حجارة أمام مطعمه الخاص بغرض إجباره علي دفع اتاوة وأموال لهم.
 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

محمد الشقنقيري الفنان محمد الشقنقيري أكتوبر إتاوة النيابة العامة

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