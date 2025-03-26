إغلاق مراكز تعليمية غير مرخصة في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، من إغلاق 5 مراكز تعليمية "سناتر" غير مرخصة بنطاق حي أول المنتزه.



وكان حي أول المنتزه، قد رصد 5 مراكز تعليمية مخالفة وغير مرخصة وتم تشميعها، تطبيقا لأحكام القانون رقم 420 لسنة 2014 الذي يحظر إنشاء مراكز تعليمية غير خاضعة لرقابة وزارة التربية والتعليم، وذلك حرصا على سلامة وصحة الطلاب.



وفي سياق متصل، قام حي ثان العامرية، بإزالة بناء على أرض زراعية بقرية "بغداد" على مساحة 120 م، تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية أحمد خالد بالحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة مخالفات البناء وفرض سيادة القانون.



كما قامت وحدة الإزالة الفورية بالحي، بإزالة أعمال بناء بدون ترخيص بمنطقة عمر المختار عبارة عن سور بالطوب الأبيض على أرض فضاء على مساحة 1500م، وفك شدة خشبية مخالفة لبناء حمام سباحة داخل فيلا بمنطقة الكينج، والتحفظ على أدوات ومعدات البناء.