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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشرف عبد الباقي: علاقة شناوي ومهجة تبحث عن الونس

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أحمد إبراهيم

كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن كواليس مشهد زواجه من الفنانة عايدة رياض ضمن أحداث مسلسل “قلبي ومفتاحه”. 

وقال أشرف عبد الباقي فى تصريح خاص : العلاقات الزوجية التى تشبه علاقة شناوي ومهجة، هى علاقات زوجية بهدف إيجاد ونيس، ليس أكثر لأن الحب يأتى فى مرحلة الشباب، ومع مرور الوقت يتحول هذا الحب إلى حالة من التعود أو الونس، وهنا شناوي لم يخطط للزواج منها بل تم إجباره على الزواج متورطا فيها ليحمي صديقه بائع الطعمية. 

مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم. من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي-جوهر.

يتناول مسلسل قلبي ومفتاحه موضوع "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت، سائق الأوبر الذي لم يتزوج بسبب رفض والدته لجميع المرشحات. وعندما يلتقي ميار، تنشأ بينهما مشاعر قوية، بينما ميار، التي تعرضت للطلاق ثلاث مرات، تجد نفسها في صراع داخلي بين رغبتها في عدم العودة إلى زوجها السابق وخوفها من فقدان ابنها. فتبحث عن "محلل" تختاره هي بنفسها، مما يغير مجرى حياتهما بشكل غير متوقع. 

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