الزمالك يستعيد خدمات ناصر منسي أمام سيراميكا كليوباترا

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خدمات ناصر منسي مهاجم الأبيض خلال مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وكان اللاعب عانى من إجهاد عضلي تسبب في غيابه عن مباراة بتروجت الأخيرة في كأس عاصمة مصر، وفضل الجهاز الفني إراحة ناصر منسي من المباراة السابقة.

وشارك ناصر منسي في تدريبات الزمالك بالأمس بصورة طبيعية استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.