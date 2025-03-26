بتكلفة 10 ملايين جنيه.. رصف الكورنيش الجديد بمصيف بلطيم | صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف بالكورنيش الجديد بمدينة مصيف بلطيم، بطول 3 آلاف متر وعرض 8 أمتار وتكلفة 10 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 30‎%.

يأتي هذا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، في إطار الاستعدادت لاستقبال موسم صيف 2025 وتقديم أفضل خدمة للمصطافين وراود المصيف، وذلك تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

أكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتم متابعة مشروعات الرصف بشكل مستمر، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مضيفًا أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كلف محافظ كفر الشيخ، بالالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف على مستوى المحافظة، واستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنية خلال الرصف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مؤكدًا استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة القطاعات الأخرى.