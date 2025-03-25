محافظ كفر الشيخ ينهي أزمة 466 مزارعًا بسيدي سالم | تفاصيل

أنهى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أزمة طال انتظارها لعدد 466 مزارعًا من منتفعي جمعية سيدي سالم لاستصلاح وتعمير الأراضي، الذين كانوا يعانون من أزمة عدم صرف الأسمدة الزراعية لمساحة 3297 فدانًا.

يأتي هذا الحل الفوري في إطار حرص محافظ كفر الشيخ المستمر على دعم المزارعين، واستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعزيز قطاع الزراعة ودعمه بكل الوسائل الممكنة، ورعاية المزارعين وحل مشاكلهم.

وفي خطوة عاجلة، وجه محافظ كفر الشيخ المراقب العام للتعاونيات المحاسب حاتم صبرى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الكروت الذكية للمزارعين، مما أسهم في تسريع عملية صرف الأسمدة لهم، وتمكينهم من استكمال زراعتهم دون أي معوقات، وحل مشكلة للمزارعين الذين كانوا يعانون من عدم حصولهم على مستلزمات الإنتاج، ما أثر سلبًا على حياتهم المعيشية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن القيادة السياسية حريصة على تقديم الدعم الكامل للمزارعين، وأنه سيتم متابعة صرف الأسمدة بشكل ميداني مستمر لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشدداً على أهمية تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية، بما يخدم الاقتصاد الوطني والمزارعين في المقام الأول.

من جانبهم، أعرب المزارعون عن شكرهم العميق للاستجابة السريعة من اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والتي أسهمت في حل مشكلتهم التي دامت لسنوات، مؤكدين أن هذا التدخل سيساهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الدخل ورفع مستوى معيشتهم، بعد سنوات من المعاناة.