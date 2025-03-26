الرئيس السيسي يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في احتفالية ليلة القدر

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي الفائزين في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، وذلك في إطار احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

حيث تم تكريم الفائزين في فروع الحفظ والتجويد والتفسير ومعرفة أسباب النزول، بالإضافة إلى تكريم حفظة القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، وكذلك تكريم حفظة القرآن من ذوي الهمم.

احتفالية بحضور كبار الشخصيات

شهدت الاحتفالية حضور عدد من كبار المسؤولين والعلماء والدعاة، إلى جانب الفائزين في المسابقات القرآنية من مصر والدول الإسلامية المختلفة. حيث تم تقديم الجوائز والتكريمات تقديرًا لدورهم الكبير في حفظ وتعليم القرآن الكريم.

تكريم المتميزين في نشر قيم الإسلام السمحة

كما أكد الرئيس السيسي على الدور الهام لحفظة القرآن الكريم في نشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز الفكر الوسطي المستنير، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في ترسيخ هذه القيم.