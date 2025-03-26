أبطال جودر يكشفون أسرار وكواليس العمل مع لميس الحديدي

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في حلقة يوم الثلاثاء المقبل من برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، صناع وأبطال مسلسل "جودر"، الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك وحقق نجاحًا كبيرًا.

يحل ضيوفًا على البرنامج كل من النجم ياسر جلال والنجمة وفاء عامر والمنتج تامر مرتضى والمخرج إسلام خيري والكاتب أنور عبدالمغيث، في حديث من داخل عالم السحر والجمال وحكايات ألف ليله وليلة لاكتشاف حكاية "جودر ابن عمر المصري" التى قدمها النجم ياسر جلال بنجاح كبير للعام التاني على التوالي في رمضان.

ويكشف الضيوف خلال الحلقة كواليس وأسرار هذا العمل الذي أعاد "ألف ليلة وليلة من جديد برؤية عصريه في ٢٠٢٥ وبنجاح كبير، وحديث عن كتابة النص وقصة جودر المصري وكيف كان للجرافيكس دورًا كبيرًا في تقديم صورة بصرية مذهلة.

كما يعرض خلال اللقاء فيديو يوضح كيف تم صناعه الجرافيكس وأهم المشاهد التى استخدم فيها الجرافيكس وكيف كان المشهد قبل وبعد الجرافيكس.

مسلسل جودر

يعيد مسلسل جودر، المُشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل، بشكل خاص جدًا، وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

المسلسل يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.