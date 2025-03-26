السعودية.. بيان مهم من مرصد جامعة المجمعة الفلكي بشأن هلال شوال

يبقى هلال شهر شوال في سماء السعودية بعد غروب الشمس ٨ دقائق يوم السبت ٢٩ رمضان، مما يعني إمكانية رؤيته في حال كان الجو صحوًا وخاليًا من الغيوم والغبار بحسب تأكيدات مرصد جامعة المجمعة الفلكي في حوطة سدير.

وشدد المرصد السعودي، على أنه سيقوم برصد هلال شهر شوال 1446هـ؛ يوم السبت 29 رمضان.



ولفت المرصد ، الي أنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع الرصد يوم السبت، فإن الاقتران سيحدث الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت الرياض، وستغرب الشمس في مكة المكرمة في تمام 6:35 مساءً.

واشار "المرصد" الي أن غروب الشمس في موقع المرصد الفلكي سيكون الساعة 6:12 عند درجة 274، وسيغرب الهلال الساعة 6:20 عند درجة 276؛ أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 8 دقائق بارتفاع 1.75 درجة، واستطالة 2.8 درجة