منذر رياحنة: سيوف العرب ملحمة تاريخية مهمة

كشف الفنان منذر رياحنة بعض التفاصيل الخاصة بمسلسل “سيوف العرب” والذى يعد من الأعمال التى تتناول حقبة زمنية مختلفة.

وقال منذر رياحنة فى تصريح خاص لصدى البلد: "سيوف العرب” مسلسل تاريخي مميز يتناول حقبة هامة من التاريخ العربي، ويتكون من 10 حلقات، أتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور، والعمل يقدم ما مرت به الأمة العربية من عصر الجاهلية حتى الخلافة الأموية، والعمل من إخراج سامر جابر.

أبطال مسلسل سيوف العرب

يشارك في بطولة مسلسل سيوف العرب ، الي حانب منذر مجموعة من أبرز الفنانين ، منهم عبد الكريم القواسمي ، عاكف نجم ، نضال نجم ، خالد نجم ، جمال سليمان ، سلوم حداد و باسم ياخور ، محمد خويي ، و عز العرب الكغاط ، ريهام القصار ، محمد الإبراهيمي ، سميرة مقرون و كوكبة كبيرة من النجوم.

يذكر أن أحداث مسلسل حكيم باشا تدور بين مزيج من الإثارة والتشويق والتى يشاك فيها منذر رياحنة، حيث يظهر الصراع بين الشخصيات في عالم الجريمة.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان و يشارك معه نخبة من النجوم، من بينهم دينا فؤاد، رياض الخولي، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، منذر ريحانة ، وهايدي رفعت، المسلسل من إخراج أحمد خالد أمين.