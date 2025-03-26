رئيس الوزراء: استعدادات مكثفة لعيد الفطر وتوفير الخدمات للمواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم عقد اجتماع لمجلس المحافظين هذا الأسبوع، بهدف مناقشة الاستعدادات لعيد الفطر المبارك.

وشدد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنه خلال الاجتماع تم التأكد من جاهزية المحافظات خلال فترة الإجازات، مع ضمان توفير كافة الخدمات للمواطنين.

استمتاع الجميع بإجازة عيد الفطر

وأوضح مدبولي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على إتاحة كافة المتنزهات والأماكن العامة للمواطنين، مع توفير جميع الخدمات اللازمة لضمان استمتاع الجميع بإجازة عيد الفطر المبارك في أجواء آمنة ومريحة.