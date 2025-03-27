درس الطيران.. حميد الشاعري يكشف تفاصيل جديدة عن حياته

كشف الفنان حميد الشاعري عن تفاصيل رحلته الفنية، مشيرًا إلى أنه وُلد في بنغازي ليبيا لأب ليبي وأم مصرية، ودرس الطيران قبل أن يتجه إلى عالم الموسيقى.





وأوضح خلال لقاء تلفزيوني أنه واجه انتقادات حادة في بداياته بسبب أسلوبه الموسيقي الجديد، كما تعرّض للإيقاف من نقابة الموسيقيين لمدة ثلاث أو أربع سنوات، ما دفعه لإصدار أغنيات دون وضع اسمه عليها.





وأضاف أنه كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا، لكنه انجذب إلى الموسيقى وأكد الشاعري أن الإصرار على الحلم كان سر نجاحه في الساحة الفنية.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.