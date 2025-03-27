أخبار التكنولوجيا | آبل تحدد موعد مؤتمرها السنوي للمطورين.. إنفيديا تطلق مساعد الذكاء الاصطناعي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



آبل تحدد موعد مؤتمرها السنوي للمطورين لعام 2025

أعلنت شركة آبل Apple، رسميا عن موعد مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2025، الذي سيعقد في 9 يونيو المقبل بمقر الشركة في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، وسيستمر حتى 13 يونيو.



إنفيديا تطلق مساعد الذكاء الاصطناعي G-Assist لتحسين أداء أجهزة الألعاب



أطلقت شركة إنفيديا Nvidia، مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد G-Assist، الذي يهدف إلى تعزيز أداء أجهزة الألعاب وضبط إعدادات النظام.



تصميم يشبه آبل فيجن برو.. فيفو تقتحم سوق سماعات الواقع المختلط مع Vision



بعد شهور من التكهنات، كشفت شركة فيفو Vivo، أخيرا عن نظارة الواقع المختلط Vivo Vision، وعلى الرغم من أن هذا هو أول ظهور رسمي للجهاو، إلا أن تصميمه يتشابه بشكل ملحوظ مع سماعة آبل Vision Pro.

جوجل تكشف عن Gemini 2.5.. نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يفكر قبل الإجابة



أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق Gemini 2.5، أحدث جيل من نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة للاستدلال والتفكير العميق قبل تقديم الإجابات.