محافظ الوادي الجديد يُشارك أبناء مركز لذوي الهمم الإفطار الرمضاني

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمه مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمقر المركز للأطفال الأيتام وذوي الهمم وأسرهم، بالتعاون مع الجمعية الشرعية بالخارجة ومديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، بحضور الأستاذ ناصف أنيسي رئيس مجلس إدارة المركز، والأستاذ عادل آدم رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعددٌ من القيادات التنفيذية.

وأعرب الزملوط عن حرصه على مشاركة أبناء المركز الإفطار الرمضاني في تقليدٍ سنوي تسوده مشاعر البهجة والسعادة وروح المودة والألفة، كما التقى بالحضور من الأسر للاطمئنان على الخدمات المقدمة من خلال المركز وبحث أي مطالب أو مقترحات لتحسين الخدمة.