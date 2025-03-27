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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
رنا عصمت

تعتبر سلطة الباباغنوج من السلطات المحببة لكثير من المصريين لذا نعرض لك طريقة عمل سلطة البابا غنوج لشيف نجلاء الشرباشي.
 

 

سلطة بابا غنوج بالطحينة..

المكونات:

باذنجان رومى أسود

- ½ كوب طحينة

- ملعقة كبيرة ممسوحة ثوم مفروم

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة ممسوحة شطة

- ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة ملح او أكثر حسب الرغبة

- عصير ليمونة

- ربع كوب خل

- ربع كوب ماء

- بقدونس مفروم

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

قومى بشواء الباذنجان الرومى من خلال وضعه دون تقطيعه على الشبكة فى الفرن.

- بعد أن تصبح القشرة الخارجية له لينة "طرية" يتم عمل اختبار بالسكينة للتأكد من تمام السواء.

- بعد التأكد من نضج الباذنجان نتركه حتى يبرد تماماً، ثم يتم تقشيره وضربه فى "الكبة".

- نحضر كافة المكونات التى سبق ذكرها فى المقادير ونخلطهم جميعاً جيداً فى بولة كبيرة.

- نضيف الخليط السابق إلى الباذنجان، ونقلبهم جيداً حتى يتجانس الخليط مع بعضه.

- تقدم سلطة البابا غنوج بعد تزيينها بالبقدونس

طريقة عمل سلطة البابا غنوج تعرف على طريقة عمل سلطة البابا غنوج طريقة عمل سلطة البابا غنوج بمذاق جيد

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طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

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