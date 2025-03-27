بسبب نزاع على فيلا.. كواليس مثول الشيف الشربيني أمام النيابة

استمعت النيابة العامة بالشيخ زايد اليوم الأربعاء لأقوال الشيف الشربيني في واقعة النزاع على فيلا داخل كومبوند زايد ٢٠٠٠ واتهام مستأجري الفيلا له بالتعدي عليهم بالضرب.

وحضر الشيف الشربيني إلى النيابة وبرفقته ٢ من شهود العيان الذين أكدا في أقوالهما أمام النيابة أن الفيلا في حيازة الشيف الشربيني.

كانت أصدرت النيابة العامة بالشيخ زايد ٦ قرارات عاجلة في واقعة نزاع الشيف الشربيني مع آخرين على فيلا بكومبوند زايد ٢٠٠٠ واتهام المستأجر للشربيني بالتعدي عليه بالضرب.

وأمر المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة الشيخ زايد بصرف مالكة الفيلا ومستأجرها والخفير من سراي النيابة.



كما كلفت ضابط بقسم الشرطة بالانتقال للفيلا محل النزاع وذلك لإجراء المعاينة

اللازمة عليها وبيان حدودها ومعالمها وواضع اليد عليها وبيان عما اذا كان قد جري ثمة تلفيات بمحتويات الفيلا من عدمه وفي الحالة الاولى تحديد قيمتها ان وجدت، وكذا بيان الجيران الملاصقين والجغرافيين لتلك الفيلا واجراء الرسم الكروكي لها وللعقارات المجاورة وكذا سؤال واضع اليد عليها عن مدة حيازته وسندها وارفاقه بالأوراق ان وجدت والانتقال لحائزي ومالكي العقارات المجاورة لسؤالهم عن معلوماتهم بشأن الواقعة وعن الحائز الفعلي للفيلا محل النزاع قبل نشوبه وواضع اليد عليها بعد نشوبه وعما اذا كان أيا منهما له حيازة هادئة ومستقرة ومستمرة واعداد محضراً وافياً بما تقدم ويعرض علينا في حينه.

و طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، علاوة على تكليف أحد ضباط القسم بتفريغ محتوى الكاميرات الكاشفة للواقعة ان وجدت واعداد محضراً بذلك.

وقررت النيابة ايضا سؤال مدير امن المجمع السكني زايد" ۲۰۰۰ وسؤال افراد الامن المعينين خدمة بمكان الواقعة.

وأخيرا قررت النيابة استدعاء الشيف الشربيني ومساعده لسؤالهما بشأن معلوماتهما حول الواقعة محل التحقيق.



وتصدر الشيف الشربيني التريند مرة جديدة بعد دخوله في نزاع جديد مع آخرين حول ملكية فيلا بمدينة زايد ٢٠٠٠ بالشيخ زايد حيث تحقق النيابة العامة بالشيخ زايد في اتهامه ومساعده بالتعدي بالضرب على مستأجرين للفيلا.



وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس مدنيابة أول وثان الشيخ زايد أن بلاغ ورد الى شرطة النجدة من الشيف الشربيني بوجود مشاجرة داخل فيلته بكومبوند زايد ٢٠٠٠، انتقلت على الفور قوات الأمن وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأشارت التحقيقات ان الفيلا ظهرت أوراق ببيعها من الشيف الشربيني بموجب توكيل لطليقته الاعلامية مايا الشربيني منذ عام ٢٠٢٣ اثناء فترة زواجهما ثم حرر معها عقد باستئجارها منها لمدة ٢٠ عام، وشرحت التحقيقات انه عقب الطلاق قامت مايا الشربيني ببيع الفيلا لسيدة أخرى وقامت تلك السيدة بتأجير الفيلا لشخص يدعى محمد. ح الذي فوجئ بالخفير المعين بالفيلا يخبره بحضور الشيف الشربيني ومساعده وبودي جارد يتشاجرون معه ويرغبون في اخراجه من الفيلا.

أضافت التحقيقات أن المستأجر توجه الى الفيلا وفوجئ بتعدي الشربيني ومساعده والبودي جارد على الخفير واتهمهم في محضر الشرطة بالضرب ودخول الفيلا بدون حيازة.