رئيس هيئة السكك الحديدية يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

وجه المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى.

غرفة عمليات لمتابعة حركة القطارات

كما وجه رئيس هيئة السكك الحديدية أيضا بتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الإستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة.

حد أقصى 4 تذاكر

كما أكد المهندس محمد عامر بضرورة صرف التذاكر بالرقم القومي بحد أقصى 4 تذاكر، وإستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية.