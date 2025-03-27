بشير التابعي: مصطفى محمد أخطأ في حق الجهاز الفني لمنتخب مصر

قال بشير التابعي، نجم فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك السابق، إن مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، أخطأ في حق الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

وأضاف التابعي، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يذاع على قناة «etc»" مصطفى محمد أخطأ في حق الجهاز الفني لمنتخب مصر، وهذا ليس أول خطأ وله حادثة شهيرة مع حسام البدري".

وتابع: “واقعة مصطفى محمد مكررة، وحسام حسن لن يتقبل ما فعله اللاعب وسيتم استبعاده من المنتخب”.

وفي سياق مختلف، قال: “هدف ناصر منسي في الأهلي، أهم من هدف أفشة في الزمالك في نهائي القرن، لأنه أعاد الهيبة للنادي بجانب أن اللاعب استمر في النادي بسبب الهدف وأصبح أهم لاعب في الإعلام وإسطورة للجماهير”.