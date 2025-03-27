لا يهتم بالأداء.. نجم الأهلي يعلق على فوز منتخب مصر أمام سيراليون

علق ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، على أداء منتخب مصر في مباراة سيراليون، التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وقال ياسر ريان عبر برنامج ستاد المحور: “حسام حسن ينظر للنتائج وحصد الثلاث نقاط والتأهل للمونديال بغض النظر عن الأداء”.

وأضاف: “الحسن كورما لاعب منتخب سيراليون لفت نظري وقدم أداءً كبيرًا أمام المنتخب، وعلى حسام حسن أن يغير طريقة لعبه أمام المنتخبات الكبيرة”.

اختتم حديثه قائلًا: “منتخب مصر يعتمد على الأجنحة ولا يستفاد من رأس الحربة بشكل كبير وهذا ظلم لمصطفى محمد”.