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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الفنان محمد الشقنقيري يدلي بأقواله في النيابة ضد 3 أشخاص

الفنان محمد الشقنقيري
الفنان محمد الشقنقيري
ندى سويفى

استمعت النيابة العامة بأكتوبر لأقوال الفنان محمد الشقنقيري في اتهامه لثلاثة أشخاص بابتزازه، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الواقعة ودور المتهمين.

وقدم الشقنقيري خلال الادلاء بأقواله أمام النيابة كافة ما يثبت اتهامه لسيدة وابنها وخفير بمحاولاتهم لاجباره على دفع إتاوة حيث يعطلون الحركة أمام مطعمه.

وحرر الفنان محمد الشقنقيري محضرًا بديوان قسم شرطة أول أكتوبر، يتهم فيه 3 أشخاص بوضع حجارة أمام مطعمه بغرض إجباره علي دفع إتاوة وأموال لهم بدائرة القسم.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الفنان محمد الشقنقيري يتهم فيه 3 أشخاص هم سيدة ونجلها وخفير، بوضع حجارة أمام مطعمه الخاص بغرض إجباره على دفع إتاوة وأموال لهم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

محمد الشقنقيري الفنان محمد الشقنقيري ابتزاز النيابة العامة أكتوبر قسم شرطة أول أكتوبر

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