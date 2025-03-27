موعد مباراة المصرى وسيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

يستعد النادي المصري، بقيادة المدرب التونسي أنيس بوجلبان، لخوض اختبار صعب عندما يستضيف فريق سيمبا التنزاني في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني

تقام المباراة على ملعب السويس الجديد في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الأربعاء، الموافق 2 أبريل المقبل، حيث يسعى المصري لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل مواجهة الإياب في تنزانيا.

نجح المصري في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف الزمالك الذي تصدر المجموعة برصيد 14 نقطة.

وقدم الفريق البورسعيدي عروضًا قوية خلال دور المجموعات، مما مكنه من العبور إلى الأدوار الإقصائية لمواصلة حلمه في المنافسة على اللقب القاري.

ويسعى المصري إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على سيمبا قبل لقاء العودة، خاصة أن الفريق التنزاني يعد من المنافسين الأقوياء في البطولة، ويمتلك عناصر مميزة قادرة على تشكيل خطورة كبيرة.

يدرك الجهاز الفني للمصري صعوبة المواجهة، خاصة أن سيمبا يمتلك خبرة كبيرة في المشاركات الأفريقية. لذلك، يركز الفريق على التحضير الجيد للمباراة ووضع الخطة المناسبة التي تمكنه من تحقيق نتيجة إيجابية تضعه في موقف قوي قبل لقاء الإياب.

تتطلع جماهير المصري إلى رؤية فريقها يواصل المشوار في البطولة والوصول إلى الأدوار النهائية، خاصة أن الفريق سبق له تحقيق نتائج مميزة في الكونفدرالية، ويأمل في المنافسة بقوة على اللقب هذا الموسم.