موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي المصري لمواجهة قوية أمام الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في لقاء مرتقب يمثل إحدى المحطات الصعبة في مشوار الفريق القاري.

يدخل الأهلي المباراة بصفته حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، ويمتلك في رصيده 12 لقبًا في البطولة، مما يجعله أحد أقوى المرشحين للتتويج بالبطولة هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والهلال السوداني يوم الإثنين 1 أبريل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما سيُقام لقاء الإياب في موريتانيا يوم 8 أبريل في نفس التوقيت، وذلك بعد قرار الاتحاد الإفريقي بإقامة مباريات الهلال السوداني خارج السودان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

تمتلك قنوات بي إن سبورتس حقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، وبالتالي ستكون المباراة منقولة عبر شاشاتها لمحبي كرة القدم في الوطن العربي.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تعديلات على طاقم تحكيم مباراة الذهاب، حيث أسند مهمة إدارة اللقاء إلى الحكم التشادي محمد الحاج علي بدلاً من الحكم الموريتاني دحان بيدا.

كما تم تعيين الكاميروني ألفيس نجوجو كمساعد أول، وسونو فاتسون كمساعد ثانٍ، بينما سيتولى الموريتاني عبدالعزيز بوه مهمة الحكم الرابع.

تتجه الأنظار إلى هذه المواجهة المنتظرة، حيث يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تسهّل مهمته في لقاء العودة، بينما يأمل الهلال في تحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب