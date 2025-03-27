قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس هيئة السكك الحديدية يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك
أسعار الدولار والعملات في مصر مستهل الخميس
الحكمة من إخفاء موعد ليلة القدر.. أمين الفتوى يوضح
تعرف على مواعيد كافة قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
هل رأيت ليلة القدر أمس 27 رمضان؟.. باقي 3 علامات لم تظهر حتى الآن
أول تعليق من اليابان بعد فرض ترامب رسوم جمركية على واردات السيارات
أبرزها المتحصلات.. مصادرة هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموال بالقانون
تعذيب وصعق حتى الموت.. عجوز ينتقم من ابنه بعد طرده خارج المنزل بالجيزة
بعد توقيف نائب الرئيس.. تحذير أممي من انزلاق جنوب السودان إلى الحرب
دعاء ليلة القدر .. 12 كلمة قبل النوم تغفر ذنوبك كلها وتيسير الأمور الصعبة
متوسط سعر بيع اليورو اليوم الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

النادي الأهلي
النادي الأهلي
رباب الهواري

يستعد الأهلي المصري لمواجهة قوية أمام الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في لقاء مرتقب يمثل إحدى المحطات الصعبة في مشوار الفريق القاري. 

يدخل الأهلي المباراة بصفته حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، ويمتلك في رصيده 12 لقبًا في البطولة، مما يجعله أحد أقوى المرشحين للتتويج بالبطولة هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والهلال السوداني يوم الإثنين 1 أبريل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما سيُقام لقاء الإياب في موريتانيا يوم 8 أبريل في نفس التوقيت، وذلك بعد قرار الاتحاد الإفريقي بإقامة مباريات الهلال السوداني خارج السودان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

تمتلك قنوات بي إن سبورتس حقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، وبالتالي ستكون المباراة منقولة عبر شاشاتها لمحبي كرة القدم في الوطن العربي.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تعديلات على طاقم تحكيم مباراة الذهاب، حيث أسند مهمة إدارة اللقاء إلى الحكم التشادي محمد الحاج علي بدلاً من الحكم الموريتاني دحان بيدا. 

كما تم تعيين الكاميروني ألفيس نجوجو كمساعد أول، وسونو فاتسون كمساعد ثانٍ، بينما سيتولى الموريتاني عبدالعزيز بوه مهمة الحكم الرابع.

تتجه الأنظار إلى هذه المواجهة المنتظرة، حيث يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تسهّل مهمته في لقاء العودة، بينما يأمل الهلال في تحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب

النادي الأهلي الهلال السودانى دورى أبطال أفريقيا اخبار الأهلي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد

شيخ الأزهر

بعد تعرض الإمام الأكبر لوعكة صحية.. رسالة عاجلة من شيخ الأزهر إلى الرئيس السيسي والمصريين

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من التعليم بعد إلغاء مسمى معلم فصل

الاهلي

الأهلي يخسر بثلاثية من زد وديا استعدادا للهلال السوداني

زيزو

إعلامي يزف بشرى بشأن زيزو

ليلة القدر

4 ركعات في ليلة القدر .. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

صلاة التهجد - ليلة القدر

آيتان في القرآن تغنيك عن قيام ليلة القدر وتنال بهما عبادة ألف شهر.. رددهما الآن

دعاء ليلة القدر

دعاء ليلة القدر 27 رمضان .. أفضل 7 أدعية نبوية رددها تقضي جميع الحوائج

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

بدرس التراويح بالجامع الأزهر.. مفتي الجمهورية: ليلة القدر هدية من الله لعباده

درس التراويح بالجامع الأزهر

درس التراويح بالجامع الأزهر.. مفتي الجمهورية: ليلة القدر هدية من الله لعباده

دعاء يفتح لك الأبواب المغلقة

دعاء يفتح لك الأبواب المغلقة.. ردده عند الشدائد

بالصور

هنا شيحة بـقفطان رمضاني في أحدث ظهور لها

.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها
.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها
.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

عند التسمم من الفسيخ.. هذه الأعراض احذر منها

التسمم من الفسيخ
التسمم من الفسيخ
التسمم من الفسيخ

إطلالة ساحرة.. بوسي تتألق بالقفطان الأسود والمكياج الهادئ.. شاهد

بـ قفطان قطيفة..بوسي تثير الجدل بجمالها فى احدث ظهور لها
بـ قفطان قطيفة..بوسي تثير الجدل بجمالها فى احدث ظهور لها
بـ قفطان قطيفة..بوسي تثير الجدل بجمالها فى احدث ظهور لها

فيديو

اعلان بلبن

بسبب كحك العيد.. قصة اعتذار بلبن عن إعلانها وقرار الأعلى للإعلام بمنعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد