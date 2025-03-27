المنتخب الوطني تحت 17 سنة يجري مرانًا خفيفًا بعد وصوله إلى المغرب

وصل المنتخب الوطني تحت 17 سنة إلى المغرب للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأجرى الفريق مرانًا خفيفًا بمقر إقامته بعد ساعات من وصوله.

جاءت هذه الحصة التدريبية في إطار حرص الجهاز الفني على الحفاظ على جاهزية اللاعبين دون إجهادهم، خاصة بعد الرحلة التي استغرقت قرابة ست ساعات. وركز التدريب على بعض التمارين الاستشفائية والتكتيكية البسيطة لضمان استعادة اللياقة البدنية بأسرع وقت ممكن.

ويهدف الجهاز الفني إلى إعداد الفريق بأفضل شكل ممكن قبل خوض المباريات الرسمية في البطولة، حيث من المقرر أن يواصل اللاعبون تدريباتهم وفق برنامج متكامل يشمل تدريبات بدنية وفنية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استعدادات المنتخب لخوض منافسات البطولة القارية بطموح كبير، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق نتائج إيجابية والتأهل للأدوار المتقدمة. وتعكس هذه الاستعدادات مدى التركيز والانضباط داخل المعسكر، مع العمل على تهيئة اللاعبين نفسيًا وبدنيًا للمباريات المقبلة.

ومن المتوقع أن يكثف المنتخب تدريباته في الأيام القادمة، مع خوض مباريات ودية استعدادًا لخوض غمار البطولة بمعنويات مرتفعة