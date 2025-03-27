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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حدث ليلا| استشهاد الناطق باسم حركة حماس بغزة.. حريق يلتهم أشجار مزرعة برتقال بالغربية.. ترامب يفرض رسومًا جمركية على السيارات غير الأمريكية

حدث ليلا
حدث ليلا
محمد القاضي

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع "صدى البلد"، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الخميس، ويتضمن أهم الأحداث.

استشهاد الناطق باسم حركة حماس في قصف استهدف خيمة نزوحه شمال غزة
أفادت مصادر فلسطينية فجر اليوم الخميس، بمصرع الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة نزوحه في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.


بسبب سيجارة .. حريق يلتهم أشجار مزرعة برتقال بالغربية | صور
تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق أشجار مزرعة برتقال بقرية ميت الليت هاشم إثر عقب سيجارة مما تصاعد في الأدخنة وتم الدفع بـ 3 سيارات مطافىء لإخماد نيران حفاظا على ارواح المواطنين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ترامب يفرض رسومًا جمركية على السيارات غير الأمريكية.. وأوروبا تأسف
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات والشاحنات الصغيرة التي لم يتم تصنيعها داخل الولايات المتحدة، في خطوة أثارت ردود فعل أوروبية غاضبة، خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي وصف القرار بأنه محبط للغاية.

احتجاجات في إسرائيل ضد الحكومة ومطالب بالإفراج عن رهائن غزة
احتشد آلاف المتظاهرين الإسرائيليين مساء الأربعاء في محيط الكنيست في القدس، للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون يمنح الطبقة السياسية صلاحيات أوسع في تعيين القضاة، وسط تصاعد الخلافات بين الحكومة والمعارضة.

استشهاد شخص جراء غارة إسرائيلية على سيارة في لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، عن استشهاد شخص واحد جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في بلدة معروب بقضاء صور، جنوب لبنان، في تصعيد جديد يعكس استمرار التوتر على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

مأساة إنسانية| ذعر وتدافع يودي بحياة طفلة بين المصلين بالأقصر
في مشهد مؤلم هزّ محافظة الأقصر، لقيت طفلة مصرعها وأُصيب ثمانية آخرون خلال تدافع وقع في مسجد العتيق بمنطقة العوامية، فجر يوم الثلاثاء، أثناء أداء صلاة التهجد. جاء ذلك بعد حالة من الذعر انتابت المصلين إثر تصاعد دخان من أحد الأحواش المجاورة للمسجد، مما تسبب في فوضى أدت إلى التدافع داخل المسجد.

قبل العيد بأيام.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض
تراجعت أسعار الدواجن اليوم الخميس 27 مارس 2025 ، وذلك بعد ارتفاعات متتالية طالت الدواجن الأيام الماضية  مع توقعات من خبراء صناعة الدواجن بانخفاض تدريجى حتى تعود لأسعارها الطبيعية على نهاية. شهر خلال رمضان الكريم  


خلص على ولاده .. ضبط أب مدمن أنهي حياة طفليه وأصاب الثالث في الغربية | صور
تمكنت الأجهزة الأمنيه بمديرية أمن الغربية من ضبط أب مدمن في العقد الرابع من عمره لارتكابه واقعة جريمة قتل طفليه وأصابه الآخر بالضرب المبرح بواسطة "عصا خشبية" مما تسبب في وفاة اثنين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.


مصطفى الآغا يودع صدى الملاعب ويواصل مسيرته مع MBC
أعرب بسام البريكان، المتحدث الرسمي لمجموعة MBC، عن خالص تقديره وشكره للإعلامي الكبير مصطفى الآغا، الذي قدّم خلال 19 عامًا تجربة إعلامية فريدة من نوعها عبر برنامج “صدى الملاعب”.

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طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
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التسمم من الفسيخ
التسمم من الفسيخ
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