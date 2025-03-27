بشرى| بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. اعرف التفاصيل

تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم العمالة غير المنتظمة، وتحرص على أن يحصل الجميع على الامتيازات والمنح والرعاية الصحية والاجتماعية.

بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة

يتسائل الكثير من المواطنين عن تفاصيل الاستعلام عن منحة عيد الفطر 2025 للعمالة غير المنتظمة، والتي تصرفها وزارة العمل ضمن خطط الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وتتيح الوزارة رابطًا إلكترونيًا يمكن من خلاله التحقق من استحقاق المنحة باستخدام الرقم القومي.

وأعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر، بقيمة إجمالية بلغت 364 مليونًا و459 ألف جنيه، وتُصرف هذه المنحة للعمالة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة من خلال المقاولين والشركات.

ويتم صرف المنحة بعد ظهر اليوم عبر مكاتب ومنافذ هيئة البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكل سهولة.

وخصصت وزارة العمل رابطًا إلكترونيًا يمكن من خلاله الاستعلام عن حالة استحقاق منحة عيد الفطر 2025 باستخدام الرقم القومي، وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

اختيار خدمة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة.

إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص.

الضغط على استعلام لمعرفة حالة الاستحقاق وموعد الصرف.

وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، أعلنت الحكومة زيادة قيمة المنحة إلى 1500 جنيه بدلًا من القيمة السابقة، وذلك بهدف دعم العمالة غير المشمولة بالتأمينات الاجتماعية والمزايا الوظيفية.

ويحصل المستفيدون المسجلون في قاعدة بيانات وزارة العمل على 6 منح سنوية في المناسبات التالية:

عيد الميلاد المجيد

شهر رمضان المبارك

عيد الفطر

عيد الأضحى

عيد العمال

المولد النبوي الشريف

وللاستفادة من المنحة، يجب توفر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو أي نشاط اقتصادي.

تدوين المهنة في بطاقة الرقم القومي.

التسجيل في مديرية القوى العاملة التابع لها العامل.

أن يتراوح العمر بين 20 و60 عامًا.

وتُصرف المنحة لمجموعة من الفئات التي لا تتمتع بمظلة التأمينات الاجتماعية أو الدخل الثابت، ومنها:

الحرفيون.

عمال البناء.

المزارعون.

عمال الصيد.

العاملون بدون تأمينات اجتماعية أو دخل ثابت.

ويتم تسجيل العمالة غير المنتظمة المؤهلة للاستفادة من المنحة عبر الطرق التالية:

من خلال المقاولين أو الشركات المسؤولة عن تشغيل العمالة غير المنتظمة.

من خلال عمليات الحصر التي تقوم بها وزارة العمل ومديرياتها في مواقع العمل المختلفة.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن دعم العمالة غير المنتظمة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث لا تقتصر جهود الوزارة على تقديم المنح الدورية فقط، بل تشمل أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئات من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية.

ويُعد صرف منحة عيد الفطر 2025 الخطوة الثالثة هذا العام، بعد منحتي عيد الميلاد المجيد في يناير، وشهر رمضان في مارس، ما يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة لهذه الفئة من العمال.

ويمكن للمستفيدين صرف المنحة من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، باستخدام بطاقة الرقم القومي، وذلك بعد التأكد من إدراج أسمائهم في قاعدة بيانات الوزارة عبر رابط الاستعلام الرسمي.

من هم العمالة المنتظمة؟

ووفقا للمادة 17 من الدستور المصري والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 003، وقرار وزارة القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، فإن العمالة غير المنتظمة هم أصحاب المهن المشار إليها في المادة الثانية من القرار الوزاري، وهم جميع العمال الموسميين والمؤقتين وعلى الأخص:

1- عمال المقاولات، (النجار - الحداد - الكهربائي - السباك الصحي - اللحام - النقاش - البناء - عامل وضع الطبقات العازلة - سائق معدات ميكانيكية - المبلط - عامل الخرسانة - عامل حفر الآبار - عامل قطع ونحت الأحجار - عامل زجاج - عامل التركيب والإصلاح والصيانة - عامل تشغيل الماكينات والمعدات - المبيض العامل العادي - عمال الخدمات).

2- عمال الزراعة الموسميون، (العاملون في الحقول - الحدائق - البساتين - أو في أراضى الاستصلاح الزراعي - أو في مشروعات تربية الماشية - أو الحيوانات الصغيرة - الدواجن - المناحل - أو في محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات)، ويعتبر في حكمهم من يعملون لدى الغير

3- عمال الصيد: على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمهم.

4- عمال الموانئ: العاملون بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية، ومن بينها الأعمال الآتية (نجارة السفن - لحام - فك وتربيط الحاويات - عمال ساحات تستيف - الراشمة والدهان - تحميل وتعتيق - صيانة وتموين السفن والكراكات والحفارات - صيانة لانشات وفلايك).

وفي آخر إحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، قدر عدد العمالة غير المنتظمة بحوالي 14 مليون عامل.