سدد الله خُطاكم.. المستشار عبدالوهاب عبد الرازق يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء نصها:"فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية طيبة وبعد،،، تحية إعزاز وتقدير لفخامتكم، وبعد يسرّني ويشرفني، بالأصالة عن نفسي و بالنيابة عن أعضاء المجلس، أن أرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التهنئة وأصدق مشاعر المباركة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية بكل خير ويمن وبركة".

وتابع :"في هذه المناسبة المباركة، نتضرع إلى الله العلي القدير أن يحفظكم بعنايته، وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية، وأن يسدد خُطاكم في مسيرتكم الوطنية الرشيدة التي ترنو إلى رفعة هذا الوطن وعزّة شعبه العظيم".

واختتم: “حفظكم الله لمصر، وحفظ مصر بكم، وبارك جهودكم، وأيّدكم بنصر من عنده في كل ما فيه خير وعدل ورخاء ، وكل عام وفخامتكم بخير”.