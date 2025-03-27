إزالة حالة تعدي على أرض زراعية وإعادة حرثها تمهيداً لزراعتها بالزقازيق

أمر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق برئاسة شعبان أبو الفتوح رئيس المركز بتنفيذ إزالة لحالة تعدي على أراضي زراعية بقرية بني عامر وتم إعادة حرثها تمهيداً لزراعتها مرة أخرى.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة على أراضيها.