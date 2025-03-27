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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حقيقة الفيديو الصادم.. ابنة السيدة المسحولة بمدخل عقار في الزقازيق تكشف تفاصيل الواقعة

السيدة المعتدى عليها
السيدة المعتدى عليها
محمد الطحاوي

أكدت منار جمال، نجلة السيدة ضحية الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" المُعتدى عليها بمدخل عقار بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق، تفاصيل الواقعة وكيف انتشر الفيديو بهذه الصورة والسبب الذي دفع الطبيب إلى القيام بهذه الواقعة.

وأشارت نجلة السيدة المُعتدى عليها إلى أنهم انتقلوا إلى السكن بالشقة في شهر مارس العام الماضي 2024م  بعقد سارٍ لمدة ثلاث سنوات نهايته مارس 2027م، وتم عمل كافة التشطيبات الخاصة بالشقة السكنية على أعلى مستوى بعد استلامها من الطبيب نجل صاحبة العمارة والمتهم بالتعدّي على والدتي ويدعى "محمود . م" ويعمل طبيب مسالك بولية، ولكن بعد أقل من 3 أشهر من السكن بالشقة بدأت المشاكل.

وأضافت «منار» قائلة: صاحب الشقة امتنع عن الحصول على إيجار الشقة لذا قمنا بدفعه في المحكمة، ولكن مع مرور الوقت زادت الخلافات بسبب رغبته في مُغادرتنا الشقة، مشيرة إلى أنه في شهر يناير الماضي قام بالتعدى علينا وسط الشارع أمام الجيران وقمنا بتحرير محضر ضده.

واستكملت نجلة السيدة المُسنة حديثها قائلة: بخصوص فيديو الواقعة والذي انتشر بهذه الصورة كان مساء أمس داخل مدخل العقار فبعد أن انقطعت المياه واحتاج كارت العدد المياه لإعادة شحن وتنشيط، طلبنا منه ولكنه أغلق علينا المياه لعدة أيام، وعندما طلبنا منه إعادة تنشيط الكارت نشبت مشادة كلامية قام على إثرها بالتعدّى علىّ بالضرب، وعندما سمعت والدتي المُسنة الصراخ قامت بالنزول مُسرعة وهي تعاني من كسر في قدّمها، فقام بالتعدي عليها هي الأخرى بالطريقة التي ظهرت في الفيديو.

وأكدت أنها قرّرت تصويره حتى تُثبت واقعة تعديه على والدتي وأتمكن من الحصول على حقنا، وأثناء التصوير أسرع خلفي مُحاولاً أخذ الهاتف مني فأخذت في الصراخ، حيث قامت شقيقتي بالاتصال بالنجدة وتم تحرير محضر وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطبيب وتم إجراء التحقيقات معه.

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