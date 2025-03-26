قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: استعدادات مكثفة لعيد الفطر وتوفير الخدمات للمواطنين
مدبولي: الاقتصاد المصري يسير بثبات والصادرات مرشحة للقفز إلى 34 مليار دولار
مليار دولار.. أرقام مرعبة تخص جوائز كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي
مدبولي: الحكومة طورت الشركات التابعة من خلال برنامج الطروحات وإدارة أصول الدولة
مدبولي: الانتهاء من صياغة برنامج رد أعباء الصادرات وتطبيقه لمدة 3 سنوات
مدبولي: المرحلة الأولي من الدعم النقدي المشروط للسلع التموينية بدأت بالفعل
القرار الأقرب داخل الأهلي بعد رفض شكواه.. تفاصيل
الوزراء: طرح إعلان سكن لكل المصريين رقم 7 بإجمالي 115 ألف وحدة سكنية
الحكومة: انتهاء صياغة برنامج رد اعباء الصادرات والإعلان خلال اسبوعين
مدبولي: مصر توصل جهدها لاستئناف المسار التفاوضي وتنفيذ خط إعادة الإعمار في غزة
رئيس الوزراء: نسبة البطالة انخفضت لـ 6.4%.. فيديو
موعد أذان المغرب.. استعد بعده لليلة القدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تكريم 300 من حفظة القرآن الكريم من الطلاب وأولياء الأمور بالمنطقة الأزهرية بالشرقية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
محمد الطحاوي

نظمت منطقة الشرقية الازهرية اليوم، برئاسة الدكتور سيد احمد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إحتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، بعد اجتيازهم مسابقة القرآن الكريم، والمنعقدة خلال شهررمضان الكريم لطلاب التعليم الأزهرى بمعاهده المختلفة، ولجميع المراحل التعليمية.

تم عقد الإحتفالية بمقر معهد الصفوة النموذجى، بحضور كلا من الدكتور الحسينى عطوة، وكيل أول منطقة الشرقية الأزهرية، و الدكتور احمد ماضى مدير التعليم النموذجى، وجمال عبد السميع مدير ادارة شرق، والدكتور سالم مدير إدارة الجودة بأزهر الشرقية، وابو مسلم الشحات ، مدير معهد الصفوة النموذجى، واحمد الشوبكى وكيل إدارة شرق، والشيخ عبد الله  منصور من الازهر الشريف ونائب رئيس مجلس الاباء، ويوسف اسماعيل وكيل معهد الصفوة.

شهدت الاحتفالية تكريم 300 من حفظة القرآن الكريم، بكافة المراحل التعليمية، بداية من الروضة، مرورا بالإبتدائية والإعدادية، وعددا من اولياء أمور الطلاب من حفظة القرآن الكريم ومن مجلس آباء طلاب المعهد.

ومن جانبه اكد أبو مسلم الشحات مدير معهد الصفوة النموذجى، أن الازهر الشريف دائم الحرص على دعم حفظة القرآن الكريم، وتكريمهم، وتشجيع الناشئين والمبتدئين، لافتا إلى أن إحتفالية اليوم كانت بمثابة جبرا لخواطر جميع المشاركين فى مسابقة القرأن الكريم، بداة من مرحلة الروضة حتى اولياء الامور، لتكون دافعا للجميع على استكمال مسيرة حفظ كتاب الله.

الشرقية بالشرقية محافظ الشرقية ازهر الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الافتاء

دار الإفتاء: إعلان موعد عيد الفطر المبارك السبت المقبل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

تمرد «عاشور» على المنتخب وألفاظ سيئة من مصطفى محمد .. أزمة جديدة بعد تصريحات حسام حسن | تفاصيل

وزير التربية والتعليم

لا تطبق على المعلمين.. إجازة 7 أيام لطلاب المدارس بمناسبة عيد الفطر |تفاصيل

موعد صرف 500 جنيه الدعم الإضافي للتموين لأصحاب هذه البطاقات

موعد صرف 500 جنيه دعم إضافي لأصحاب هذه البطاقات التموينية

جدول رسوم التحويل على إنستاباي الجديد 2025 بعد إقرارها رسميا

جدول رسوم التحويل على إنستاباي بعد إقرارها رسميا

محمد الشقنقيري

عايزين إتاوة.. التحقيق في بلاغ الفنان محمد الشقنقيري ضد 3 أشخاص بأكتوبر

طريقة تنظيف السجاد الجاف

قبل العيد .. وصفة مذهلة لتنظيف السجاد بدون استخدام المياه

ترشيحاتنا

زيزو

تدريب الزمالك اليوم.. عودة الجزيرى وانتظام الدوليين الـ6 ووصايا بيسيرو

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف عن رغبة إمام عاشور في العودة للمنتخب

منال سامح بطلة مصر فى الجمباز

منال سامح بطلة الجمباز : أسعى لوضع مصر فى المراتب الأولى عالميا

بالصور

تكريم 300 من حفظة القرآن الكريم من الطلاب وأولياء الأمور بالمنطقة الأزهرية بالشرقية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

محافظ الشرقية يستقبل وفد كنسي لتقديم التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الجرجير على السحور كنز غذائي متكامل

اختار الجرجير فى السحور.. فهو كنز غذائي
اختار الجرجير فى السحور.. فهو كنز غذائي
اختار الجرجير فى السحور.. فهو كنز غذائي

على السفرة فى العيد.. أحلى طريقة لعمل سلطة الرنجة بالطحينة

على السفرة فى العيد..احلى طريقة لعمل سلطة الرنجة بالطحينة
على السفرة فى العيد..احلى طريقة لعمل سلطة الرنجة بالطحينة
على السفرة فى العيد..احلى طريقة لعمل سلطة الرنجة بالطحينة

فيديو

استغاثة معتمر مصري

من قلب الكعبة.. معتمر مصري يستغيث بعد ما سرقته مراته وولاده

رامي عياش

رفضت منصب وزاري ومبحبش المشاهد الجريئة.. رامي عياش يكشف أسرار لأول مرة

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد لطلبة الأكاديمية المصرية والكليات العسكرية

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد