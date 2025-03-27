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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حالتها ميؤوس منها.. الفنان أحمد عبد الحميد يكشف تطورات مرض ابنته

أحمد عبد الحميد
أحمد عبد الحميد
سارة عبد الله

كشف الفنان أحمد عبد الحميد، عن تطورات حالة ابنته بعد دخولها في غيبوبة وتعرضها لوعكة صحية.

وكتب أحمد عبد الحميد عبر حسابه على فيسبوك: “أنا بنزل شغلي عشان دا شغلي ولازم اديله حقه، لكن ده مش معناه أننا مش في كرب أو بقينا كويسين، ليلى بنتي لسه تعبانة والدكتور شايف أن الحالة ميؤوس منها”.

وتابع: “ربنا رب المعجزات وقادر على كل شيء ارجوكوا متوقفوش دعاء .. أملي في ربنا هيفضل أكبر من أي شيء”.

أحمد عبد الحميد يعلن عن دخول ابنته في غيبوبة

وكان قد أعلن الفنان أحمد عبد الحميد عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” عن دخول ابنته في غيبوبة . 

وقال أحمد عبد الحميد: "ليلي دلوقتي في غيبوبة من كام يوم بسبب التشنجات المتكررة اللي حصلت لها  واستجابتها للعلاج وعشان تفوق بايد ربنا وحده وملهاش معاد محدد ودعواتكم ربنا يعجل بشفاءها وتستجيب للعلاج ويرجعها لوعيها".

محمود عبد الشكور يشيد بأحمد عبد الحميد

وأشاد الناقد محمود عبد الشكور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”، بالفنان أحمد عبد الحميد، والذي يشارك في الماراثون الرمضاني بمسلسل “ظلم المصطبة”. 

وقال محمود عبد الشكور: “هذا المشخصاتي حكاية لوحده، أتابع أحمد عبد الحميد منذ فترة طويلة، ويدهشني في كل شخصية يلعبها، موهبته وتلونه في الأدوار، وذوبان موهبته في تكنيك الأداء  الرفيع، فلا تعرف حدود الموهبة من الحرفة، وأطياف التعبيرات والوجوه التي يرتدي أقنعتها، تذكرني فورا بممثلي الأدوار المساعدة الكبار في أفلام الأبيض والأسود”.

وتابع: “مساحة موهبته كبيرة، بحيث تتمنى أحيانا أن تقتله، إذا شاهدت دوره في مسلسل ”تحت الوصاية"، وقد تتعاطف معه، وترثى له، وأنت تراه بلا حول ولا قوة أمام حمادة كشري في مسلسل "ظلم المصطبة".

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