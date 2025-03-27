السيطرة على حريق في أشجار أعلى سطح جراج بحدائق القبة

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب في مجموعة أشجار أعلى سطح جراج بمنطقة حدائق القبة، دون وقوع أي إصابات.

حريق في مجموعة أشجار أعلى جراج بحدائق القبة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ يفيد بنشوب حريق في مجموعة أشجار أعلى سطح جراج بمنطقة حدائق القبة، دون وقوع أي إصابات، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتمكنت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها بدون إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.