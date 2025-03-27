الاتحاد الكيني لكرة القدم يحقق في مزاعم تلاعب حارس المرمى باتريك ماتاس

كشف تقرير صحفي عن قيام الاتحاد الكيني لكرة القدم بفتح تحقيق في مزاعم تورط حارس المرمى الدولي باتريك ماتاسي في التلاعب بنتائج المباريات.

أطلق الاتحاد الكيني لكرة القدم تحقيقًا في ادعاءات حول تورط حارس المرمى الدولي باتريك ماتاسي في التلاعب بنتائج المباريات.





باتريك ماتاسي (37 عامًا)، حارس مرمى كاكاميجا هومبويز الكيني، شارك في 30 مباراة مع منتخب بلاده.



تم تداول مقطع فيديو عبر الإنترنت، يظهر ماتاسي وهو يوافق على صفقة للتأثير على نتيجة مباراة في الدوري.





قال كليوفاس شيمانيولا، مالك فريق هومبويز، إنه تحدث مع ماتاسي، الذي كان مصدومًا من الفيديو ونفى أي تورط في التلاعب بنتائج المباريات.





أكد الاتحاد الكيني لكرة القدم أنه سيتعاون مع الفيفا والكاف والجهات المعنية الأخرى خلال التحقيقات.



أصدر الاتحاد بيانًا يؤكد فيه على سياسته بعدم التسامح مع التلاعب بنتائج المباريات والتزامه بحماية مصداقية المسابقات.



أشار البيان إلى أن التحقيق سيتم وفقًا للوائح الاتحاد الكيني وإرشادات الفيفا، وسيتم احترام حقوق اللاعب وناديه، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على النتائج.

