سليمان عيد عن إتهامه بالإساءة للنوبيين: السوشيال ميديا ضخمت القصة| خاص

علق الفنان سليمان عيد على الجدل الذي أثير حول إعلانه الأخير لأحد شركات الحلوي وإتهامة بالإساءة إلى النوبيين.

وقال في تصريحات لـ موقع صدى البلد:" الامر بالفعل لم يكن مقصود، والسوشيال ميديا ضخمت من الامر وانا أعتذرت وحذف الإعلان وإنتهى الأمر.

قدم الفنان سليمان عيد اعتذارًا رسميًا لأهل النوبة بعد الجدل الذي أثاره إعلان شارك فيه، حيث اعتبره البعض يحمل سخرية من اللهجة النوبية.

ونشر عيد مقطع فيديو عبر حسابه على “فيسبوك” أكد فيه أنه لم يقصد الإساءة، قائلاً: “أعتذر عن سوء التفاهم، وحذفت الفيديو من جميع حساباتي".

كما أوضح أنه تواصل مع الشركة المنتجة للإعلان للتأكد من حذفه نهائيًا. يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد عيد للمشاركة في مسلسل “عقبال عندكوا” المقرر عرضه في رمضان 2025، إلى جانب نخبة من نجوم الكوميديا.