محافظة دمياط تطلق يوم الشكر والتقدير لعمال النظافة في رمضان

أعلنت وحدة السكان بديوان عام محافظة دمياط عن إطلاق يوم الشكر والتقدير لجهود عمال وعاملات النظافة ، على أن يتم الاحتفال به سنوياً فى شهر رمضان من كل عام ، تم التنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتنظيم إفطار جماعى لهم بالتعاون مع المجتمع المدني.

حيث تم اليوم تنظيم العديد من الموائد بنطاق كل وحدة ، بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية و قياداتها ، وبحضور عدد كبير من عمال وعاملات النظافة و سائقى سيارات النظافة وتم خلالها تقديم الشكر لهم على جهودهم المبذولة لدعم منظومة النظافة بالمحافظة ، وتهنأتهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.