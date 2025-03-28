جامعة دمياط تدعم المسابقات بالمسرح والفنون البصرية والإنتاج الإعلام

عقد مجلس جامعة دمياط اجتماعه الدوري ، بجلسته رقم (٢٥٦) ، برئاسة الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور محمد عبد الحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وعمداء الكليات، الدكتور محمد عمران وادي مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة .

افتتح الدكتور حمدان ربيع الجلسة بتوجيه التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، متمنيًا للجميع دوام الصحة والسلامة.

ووجه رئيس الجامعة بتكثيف الأنشطة الفنية والثقافية للطلاب، ودعم المسابقات في مجالات المسرح والفنون البصرية والإنتاج الإعلامي، مع التأكيد على تنظيم عروض داخلية وخارجية لعرض المواهب الطلابية، وذلك تماشيًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاستفادة من أساتذة الجامعات في تطوير المحتوى الإعلامي والدرامي.

واستعرض المجلس حصاد أنشطة قطاع رئيس الجامعة خلال شهر مارس 2025 ، والتي تناولت عددًا من المبادرات الأكاديمية والتطويرية التي تهدف إلى رفع مستوى التعليم والبحث العلمي في الجامعة، بالإضافة إلى مناقشة إنجازات الجامعة في المجالات العلمية والإدارية .

ثم ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك منح عدد ٢٥ درجة علمية للماجستير ، و ٢٠ درجة علمية للدكتوراة ، ومنح عدد ١ لقب عملي أستاذ ، بالإضافة إلى منح ٧ لقب علمي أستاذ مساعد ، وتعيين ٨ بوظيفة مدرس ، وتعيين معيد واحد.