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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

15مليون مصري مش على نفس السطر: حملة طلاب إعلام القاهرة عن إدماج ذوي الإعاقة

طلاب إعلام القاهرة
طلاب إعلام القاهرة

أطلق 20 طالبا وطالبة من قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، مشروع تخرجهم تحت شعار "على نفس السطر"، بهدف تعزيز ادماج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والحركية في المجتمع المصري، مع التركيز على إظهار قدراتهم وإسهاماتهم.

تسعى الحملة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالإعاقة البصرية والحركية، وتعمل على ادماج هؤلاء الأفراد في سوق العمل وتوفير  فرص التعليم العالي لهم. كما تؤكد على أهمية توفير بيئة شاملة تضمن المساواة للجميع. تهدف الحملة إلى زيادة الوعي بأهمية توفير فرص متكافئة في مجالات التعليم والعمل والحياة الاجتماعية، مما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

تأتي هذه الحملة الطلابية كخطوة عملية ضمن جهود الدولة المتواصلة لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتأكيدًا على حقهم الأصيل في الحصول على فرص متكافئة في شتى المجالات. 

تسليط الضوء على قدرات وإمكانيات هذه الفئة

ويسعى الطلاب من خلال هذا المشروع إلى تسليط الضوء على قدرات وإمكانيات هذه الفئة، وإبراز إسهاماتهم القيمة في المجتمع، إلى جانب تغيير الصورة النمطية السلبية السائدة. 

كما تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية توفير بيئة دامجة وداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى مساهمة الطلاب في تسريع التحول الرقمي، من خلال تيسير استخدام التكنولوجيا الحديثة للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهل عليهم أداء مهامهم بفعالية في سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي.

يتضمن مشروع "على نفس السطر" مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك حملات توعية في الجامعات والمدارس. يعمل الطلاب على إنتاج محتوى إعلامي متنوع لتسليط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتغيير الصورة السلبية.

يُشرف على  المشروع الدكتورة إيمان طاهر والدكتورة منة عصام و عمل الطلاب مرام محمد، نور محمد، حبيبة وائل، ملك شريف، منه هجان، عز واصف، مريم محمد، كنزي وائل، علي مكرم، حبيبة محمد، الاء وائل، جني احمد، عبدالرحمن ياسر، ياسمين فراج، نادين حسام، تقي تامر، سهيله معتز، زياد طارق، زاد عبدالحليم، إبراهيم عبدالقادر.

كلية الإعلام جامعة القاهرة ادماج الأشخاص ذوي الإعاقة الإعاقة البصرية والحركية تصحيح المفاهيم الخاطئة سوق العمل

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