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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مالمو للسينما العربية يعلن عن لجان تحكيم دورته الـ 15

مهرجان مالمو
مهرجان مالمو
محمد نبيل

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن برنامج الأفلام لدورته الـ 15، المقرر إقامتها في الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو 2025، بالإضافة إلى أعضاء لجان تحكيم مسابقات المهرجان.

يضم البرنامج المُعلن 35 فيلمًا (23 فيلمًا طويلًا و12 فيلمًا قصيرًا) من إنتاج 12 دولة عربية مختلفة، مع شراكات إنتاجية من 10 دول غربية. تم توزيع الأفلام على النحو التالي: تضم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 12 فيلمًا، مسابقة الأفلام القصيرة 11 فيلمًا، بالإضافة إلى فيلمين في برنامج "ليالي عربية"، فيلمين في برنامج "عروض خاصة"، فيلمين في عروض المدارس، وفيلم للأسرة.

مؤسس ورئيس المهرجان، محمد قبلاوي، علّق على الاختيارات قائلًا
يسرّنا أن يجمع مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الخامسة عشرة نخبة من أفضل الإنتاجات السينمائية العربية الحديثة، التي تعكس التنوع الثقافي والثراء الإبداعي لصناع السينما في العالم العربي. لقد حرصنا هذا العام على تقديم برنامج متكامل يضم أفلامًا قوية في مواضيعها ورؤاها الإخراجية، مما يتيح لجمهور المهرجان فرصة خوض تجارب سينمائية مميزة والتفاعل مع صُنّاعها
كما أن توسيع نطاق العروض ليشمل مدينتي لوند ولاندسكرونا يعكس التزام المهرجان بتوسيع دائرة الحوار السينمائي وجلب الأفلام العربية إلى جمهور أوسع. إننا نتطلع إلى استقبال ضيوفنا من صناع السينما والجمهور، في دورة تعد بالكثير من الإبداع والنقاشات المثمرة، مما يعزز مكانة مهرجان مالمو كمنصة رئيسية للسينما العربية في أوروبا.

تتشكل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة من: المخرجة المصرية هالة خليل، المخرجة السعودية هند الفهاد، المنتج المغربي كريم أيتونة، المنتج العراقي شاكر تحرير، والممثلة اللبنانية تقلا شمعون.

بينما تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة من: المخرجة الإماراتية عائشة الزعابي، الممثل الأردني منذر رياحنة، والمنتجة المصرية شيرين مجدي
يُذكر أن فيلم الافتتاح أحلام عابرة للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وهو إنتاج مشترك بين فلسطين، السويد، السعودية، وفرنسا.

وكعادته، لا يقتصر مهرجان مالمو على حدود المدينة فحسب، بل ينطلق ليحمل سحر السينما العربية إلى مدينتي لوند ولاندسكرونا، حيث سيتم عرض 11 فيلمًا مختارًا في مدينة لوند خلال أيام 29 أبريل، 2 و3 مايو، فيما تستضيف مدينة لاندسكرونا في الثالث من مايو عرضًا خاصًا لفيلمين من برنامج المهرجان، لتتاح الفرصة أمام جمهور أوسع للاستمتاع بهذه التجربة السينمائية.

مالمو مهرجان مالمو أفلام مهرجان مالمو

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