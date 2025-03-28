ما تخففوش الهدوم.. طقس العيد: عودة انخفاض الحرارة وأمطار رعدية

طقس العيد.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والمتوقع أن يشهد انخفاض جديد في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، وسط بعض الظواهر الجوية المؤثرة.

طقس العيد .. طقس عيد الفطر

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس عيد الفطر المبارك، سوف يكون مائل للحرارة إلى حار نهارا، ومائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاد.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال أيام طقس العيد، تكون درجة الحرارة العظمى على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ما بين 26 إلى 29 درجة، وعلى جنوب البلاد تكون ما بين 30 إلى 35 درجة.

أما عن درجة الحرارة الصغر فمتوقع أن تتراوح درجة الحرارة الصغرى على أعلب الأنحاء، ما بين 14 إلى 18 درجة

احذروا الشبورة والأمطار.. طقس العيد

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

بحسب توقعات هيئة الأرصاد، فإن الطقس متوقع ان يشهد فرص أمطار اعتبارا من غدا السبت، تكون رعدية احيانا على مناطق من جتوب سيتاء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، يصاحبها نشاط رياح متوقع على أغلب الأنحاء، وذلك مع منتصف الأسبوع تحديد يوم الثلاثاء، قد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة.

نصحة هيئة الأرصاد، خلال طقس العيد، بعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه خاصة في فترات الليل، القيادة بهدوء على الطرق أثناء وجود الشبورة المائئة أو الأتربة والرمال المثارة.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه في ظل حالة عدم الاستقرار فإن الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية.