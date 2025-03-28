قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدر عبدالعاطي ونظيره السعودي يناقشان جهود تثبيت وقف إطلاق النار بغزة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة 28 مارس
لتجنب الإمساك .. نصائح ذهبية تقضي على المشكلة نهائياً
الرئيس السيسي يهنئ بنجلاديش الشعبية بذكرى يوم الاستقلال
عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة آخر جمعة في رمضان من مسجد السيدة نفيسة
وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر
أبرز مباريات اليوم الجمعة 28-3-2025 والقنوات الناقلة
تفاصيل جديدة بشأن تشكيل عصابي حاول جلب مخدرات بـ 1.2 مليار جنيه
دبلوماسي سابق: إسرائيل تلجأ لـ التهجير الطوعي وسط رفض مصري ودولي
أرسلوا مساعدات.. ميانمار توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي بعد زلزال اليوم
عبدالمحسن سلامة يكشف عن تفاصيل المزارع المخصصة للزملاء عقب عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ما تخففوش الهدوم.. طقس العيد: عودة انخفاض الحرارة وأمطار رعدية

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

طقس العيد.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والمتوقع أن يشهد انخفاض جديد في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، وسط بعض الظواهر الجوية المؤثرة.

طقس العيد .. طقس عيد الفطر

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس عيد الفطر المبارك، سوف يكون مائل للحرارة إلى حار نهارا، ومائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاد.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال أيام طقس العيد، تكون درجة الحرارة العظمى على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ما بين 26 إلى 29 درجة، وعلى جنوب  البلاد تكون ما بين 30 إلى 35 درجة.

أما عن درجة الحرارة الصغر فمتوقع أن تتراوح درجة الحرارة الصغرى على أعلب الأنحاء، ما بين 14 إلى 18 درجة

احذروا الشبورة والأمطار.. طقس العيد

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

بحسب توقعات هيئة الأرصاد، فإن الطقس متوقع ان يشهد فرص أمطار اعتبارا من غدا السبت، تكون رعدية احيانا على مناطق من جتوب سيتاء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، يصاحبها نشاط رياح متوقع على أغلب الأنحاء، وذلك مع منتصف الأسبوع تحديد يوم الثلاثاء، قد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة.

نصحة هيئة الأرصاد، خلال طقس العيد، بعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه خاصة في فترات الليل، القيادة بهدوء على الطرق أثناء وجود الشبورة المائئة أو الأتربة والرمال المثارة.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه في ظل حالة عدم الاستقرار فإن الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية.

الطقس طقس العيد حالة الطقس طقس عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعيد عيد الفطر

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر: 7 لجان لاستطلاع الهلال والإفتاء تعلن الرؤية

آخر جمعة من رمضان

آخر جمعة من رمضان .. 4 ركعات أوصى بها النبي تمحو ذنوبك وترزقك من حيث لا تحتسب

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

صورة أرشيفية

بعد تحقيقات مكثفة.. الأمن يلقي القبض على تيك توكر شهير بتهمة انتهاك الآداب العامة

الأرصاد الجوية - أرشيفية

ماتلبسش خفيف .. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

الأهلي

لجنة التخطيط بالأهلي توصي برحيل مدافع الفريق.. وكولر يرفض

موعد أول أيام عيد الفطر

موعد أول أيام عيد الفطر.. دار الإفتاء تعلن رسميا رؤية هلال شوال بعد هذا التوقيت

هلال شوال

نسبة الخطأ صفر.. البحوث الفلكية: الأحد أول أيام عيد الفطر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

الزمالك

مشوار الزمالك في كأس مصر قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في كأس مصر والقناة الناقلة

برشلونة

بسبب هذا اللاعب.. برشلونة مهدد بسحب نقاط فوزه على أوساسونا

بالصور

درة تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية

درة
درة
درة

ارتفاع أسعار السيارات عالميا بسبب الرسوم الجمركية

ارتفاع أسعار السيارات
ارتفاع أسعار السيارات
ارتفاع أسعار السيارات

ماركات السيارات الأكثر تضررا من رسوم ترامب الجمركية

صناعة السيارات في أمريكا
صناعة السيارات في أمريكا
صناعة السيارات في أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد