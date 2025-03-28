ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على أوساسونا

حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على أوساسونا بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب “مونتجويك”، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين المؤجلة من الدوري الإسباني “الليجا”.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 63 نقطة، ليواصل تصدره جدول الترتيب.

شهدت المباراة تألق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي نجح في هز الشباك ليعزز صدارته لقائمة هدافي الليجا برصيد 23 هدفًا. وجاء خلفه النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، الذي سجل 20 هدفًا حتى الآن.

أما المركز الثالث، فيحتله المهاجم الكرواتي أنتي بوديمير لاعب أوساسونا، برصيد 15 هدفًا. في حين يتقاسم كل من رافينيا (برشلونة) وأويهان سانسيت (أتلتيك بلباو) المركز الرابع، برصيد 13 هدفًا لكل منهما.

أما المركز الخامس، فيضم خمسة لاعبين، لكل منهم 11 هدفًا، وهم:

• جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)

• ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد)

• لوكيباكيو (إشبيلية)

• كيكي جارسيا (ألافيس)

• آيوزي بيريز (فياريال)

بهذا الفوز، يؤكد برشلونة تفوقه في السباق على لقب الليجا، بينما يواصل ليفاندوفسكي تألقه في صدارة هدافي الدوري الإسباني، متفوقًا بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه.