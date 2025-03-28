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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتجنب الإمساك .. نصائح ذهبية تقضي على المشكلة نهائياً

نصائحلتجنب الامساك
نصائحلتجنب الامساك
عبدالصمد ماهر

 وجهت هيئة الدواء المصرية ، من خلال صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من النصائح ،  لتجنب الإمساك في رمضان 

 ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور وتجنب تناول الطعام بكميات كبيرة مرة واحدة، والالتزام بتناول السلطة الخضراء مع الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف.، وكذلك ممارسة رياضة المشي.​


واشارت الهيئة الي إنه حال عدم الشعور  بالتحسن بعد الالتزام بهذه النصائح، يمكنك استشارة الصيدلي؛ للحصول على بعض الأدوية التي تصرف وتستخدم دون وصفة طبية، مع الاستمرار في الالتزام بالنصائح العامة.​

 نصائح ذهبية تقضي على الإمساك نهائياً 

 

  • شرب كميات كافية من الماء ما بين الإفطار والسحور بمعدل كوب كل ساعة 
  • تجنب تناول الطعام بكميات كبيرة، وتقسيم الوجبات إلى 4 وجبات صغيرة في مواعيد ثابتة من وقت الإفطار حتى السحور 
  • الالتزام بطبق السلطة الخضراء، مع الوجبات والإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف 
  • ممارسة الرياضة 
  • مجرد المشي يمكن أن يساعد في التخلص من الإمساك) 
  • يمكن تناول اللبن الرائب (حيث أنه يحسن من عملية هضم الطعام) 

     


الإمساك هو أحد الأسباب الشائعة للانتفاخ، قد تُصابين بالإمساك دون أن تُدركي ذلك، لأن قلة عدد مرات التبرز عن المعتاد هي مجرد أحد أعراض الإمساك، قد تُصابين بالإمساك حتى مع انتظام حركة الأمعاء، تشمل الأعراض الأخرى للإمساك ما يلي:
الإجهاد لبدء أو إنهاء التبرز
براز يشبه الحجارة والحصى
عدم الشعور بالفراغ بعد التبرز
يمكن أن يُسهم الإمساك في ألم البطن والانتفاخ، كلما طالت مدة بقاء البراز في القولون، زادت المدة المتاحة للبكتيريا لتخمير ما بداخله، مما يُؤدي إلى زيادة الغازات والانتفاخ.

إلى جانب الإمساك، تشمل الأسباب الأخرى للانتفاخ ما يلي:
حساسية الأمعاء: قد يكون الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبي حساسين للغاية للغازات، مما قد يُسبب الألم والتقلصات والإسهال.
فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة (SIBO): يمتلك معظم الأشخاص الأصحاء بكتيريا قليلة نسبيًا في الأمعاء الدقيقة، الأشخاص الذين خضعوا لجراحة في الأمعاء و/أو متلازمة القولون العصبي المصحوبة بالإسهال هم أكثر عرضة للإصابة بفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، مما قد يُسبب الانتفاخ.
شلل المعدة: تُسبب هذه الحالة تأخر إفراغ المعدة، مما قد يُسبب الانتفاخ والغثيان وحتى انسداد الأمعاء.

أمراض النساء: قد تُسبب مشاكل في المبايض أو الرحم الانتفاخ أحيانًا، احرصي على عدم تفويت فحص الحوض السنوي.


 

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