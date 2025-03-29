في 10 دقائق.. طريقة عمل البيتزا السريعة

تعد البيتزا من الأكلات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير البيتزا في المنزل بخطوات سهلة وسريعة .

مكونات البيتزا

1 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

5 كوب دقيق

2 كوب ماء دافىء للعجن أو حسب الحاجة

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

نصف كوب زيت زيتون

طريقة عمل البيتزا

أخلطي 3 كوب من الدقيق مع الماء الدافىء، السكر والخميرة والحليب بالملعقة أو الخلاط، ثم اتركي المكونات ترتاح لمدة 10 دقائق

ضيفي باقي أكواب الدقيق وزيت الزيتون، بعد ذلك يتم تشكيل العجين لقطع صغيرة، ويتم وضع الحشو المفضل لديك سواء من الجبن، الزيتون، الفلفل أو أي مكونات، وتدخل للفرن على الفور لتكون جاهزة .