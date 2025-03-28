قبل العيد.. طريقة عمل البيتيفور بالخطوات

يعد البيتيفور من الحلويات المميزة التي يتم تقديمها في عيد الفطر، وتفضل العديد من السيدات تحضير البيتيفور في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات البيتيفور

كيلو دقيق

ربع كيلو سكر بودرة

رشة ملح

نصف كيلو زبدة بدجة حرارة الغرفة

5 بيض

5 باكو فانيليا

ملعقة كبيرة كاكاو

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

مربى

جوز هند

فول سوداني مجروش

فورماسيل

طريقة تحضير البيتيفور

ضيفي السكر مع الزبدة واخلطيهم جيدا، ثم ضعي البيض والدقيق والملح والفانيليا مع التقليب جيدًا حتى تصبح عجينة متماسكة.

قومي بتقسيم العجينة إلى نصفين، الأول ضعي القهوة والكاكاو فيه والثانية تبقى كما هي.

ضعي عجينة البيتيفور في كيس الحلواني لتشكيله، أو عمله على اليدين.

ضعي البيتيفور في صينية الفرن، وضعيها بالفرن على حرارة هادئة حتى لا يحترق.

بعد النضج، ضيفي المربي على طبقة من البيتيفور وغطيها بطبقة أخرى، ثم اغمريها في جوز الهند أو الفول السوداني أو الفورماسيل حسب الرغبة، وكرري ذلك حتى انتهاء الكمية.