قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدر عبدالعاطي ونظيره السعودي يناقشان جهود تثبيت وقف إطلاق النار بغزة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة 28 مارس
لتجنب الإمساك .. نصائح ذهبية تقضي على المشكلة نهائياً
الرئيس السيسي يهنئ بنجلاديش الشعبية بذكرى يوم الاستقلال
عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة آخر جمعة في رمضان من مسجد السيدة نفيسة
وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر
أبرز مباريات اليوم الجمعة 28-3-2025 والقنوات الناقلة
تفاصيل جديدة بشأن تشكيل عصابي حاول جلب مخدرات بـ 1.2 مليار جنيه
دبلوماسي سابق: إسرائيل تلجأ لـ التهجير الطوعي وسط رفض مصري ودولي
أرسلوا مساعدات.. ميانمار توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي بعد زلزال اليوم
عبدالمحسن سلامة يكشف عن تفاصيل المزارع المخصصة للزملاء عقب عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: استعدادات مكثفة بالمنظومة الصحية لاستقبال عيد الفطر المبارك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على خطة مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث أوضح أن الخطة تتضمن اتخاذ العديد من الإجراءات في مجالي الطب الوقائي والعلاجي بهدف توفير الخدمات الصحية للمواطنين وضمان سلامتهم خلال فترة العيد.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الشئون الصحية وضعت خطة عمل استباقية اعتبارًا من 16 مارس 2025 شملت المرور المكثف على مصانع الحلوى منذ منتصف شهر رمضان المبارك لمراقبة إنتاج الأغذية والتأكد من سلامة المصانع والمخابز ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

كما شملت الخطة تنظيم حملات على أماكن تصنيع وتخزين وعرض الأسماك المملحة والمدخنة والطازجة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإعدام الكميات غير الصالحة وتم أيضًا تنفيذ حملات بالتعاون مع مباحث التموين لمداهمة أماكن تصنيع الأسماك المملحة والمدخنة غير المعلنة ومصادرة المنتجات غير الصالحة.

وشدد المحافظ على ضرورة عمل فرق التفتيش الوقائية بكامل طاقتها خلال فترة المواسم والعطلات، حيث يتم المرور على المنتزهات والحدائق والملاهي والأسواق لمتابعة الباعة الجائلين واتخاذ اللازم حيال المخالفين، مشيرًا إلى أنه تم المرور على 1785 منشأة منذ بداية رمضان وحتى الآن.

واطلع محافظ الجيزة من مدير مديرية الشئون الصحية علي خطة عمل إدارة الطب الوقائي حيث تم تشكيل غرفة وقائية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي التقارير والشكاوى من المواطنين، والتنسيق مع الإدارات الصحية والمكاتب التابعة لمتابعة الشكاوى المبلغة والعمل على تنفيذها.

ولفت إلى أن الخطة تشمل تقييم عمل الإدارات والوحدات ومكاتب الصحة مع التنبيه بتكثيف المرور على الأسواق والمحال التي تبيع الأسماك المملحة والمدخنة لضمان سلامتها، والتدخل الفوري في حالة ظهور أي حالات تسمم مع اتخاذ الإجراءات الاحتوائية اللازمة.

أكد محافظ الجيزة أن الإجراءات تشمل التنسيق مع مرفق الإسعاف وغرفة الطوارئ الوقائية للتدخل السريع فور الإبلاغ عن أي حالات طارئة مع وضع جميع مستشفيات الحميات وأقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية والمراكز الحضرية في حالة استعداد قصوى.

وأوضح النجار أن مديرية الشئون الصحية قامت بتوفير الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة وتحويل الحالات الحرجة إلى الأطباء المتخصصين المدربين في مركز السموم لضمان سرعة التعامل معها.

وفي مجال الطب العلاجي، أكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات من خلال التأكيد على الالتزام بتعليمات مكافحة العدوى وتوفير الواقيات الشخصية.

وشدد النجار على أهمية الإبلاغ الفوري عن المصابين الذين يتم استقبالهم بالمستشفيات نتيجة أي حالات طارئة وإرسال تقارير تشخيصية لغرفة الطوارئ بالمديرية .

واختتم المحافظ بالتأكيد على أن جميع المنظومة الصحية تعمل بكامل طاقتها خلال فترة العيد لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، مع دعوة الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الصحية لضمان عيد سعيد وآمن.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة أنه تم تجهيز فرق انتشار سريع لدعم المحافظة والمحافظات المجاورة عند الحاجة موضحاً أنه تم التأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ، وتوفير وسائل لنقل الأدوية والمستلزمات من وإلى محافظات الإقليم عند الضرورة.

وأشارت أنه تم توفير كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته، وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين في الأقسام الحرجة كما تم توفير أسرة إضافية في أقسام الطوارئ والجراحة العامة والعظام والرعاية المركزة والحروق، مع ضمان جاهزية كافة أجهزة الأقسام الحرجة والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة.

وأضافت أن المديرية راجعت الحالة الفنية للمصاعد ومعدات الكهرباء وشبكات الغازات وتانكات الأكسجين والمولدات للتأكد من كفاءتها، كما تم التأكد من جاهزية عقود الصيانة وسرعة الإبلاغ عن أي أعطال.

اخبار الجيزة اخبار المحافظات محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعيد عيد الفطر

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر: 7 لجان لاستطلاع الهلال والإفتاء تعلن الرؤية

آخر جمعة من رمضان

آخر جمعة من رمضان .. 4 ركعات أوصى بها النبي تمحو ذنوبك وترزقك من حيث لا تحتسب

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

صورة أرشيفية

بعد تحقيقات مكثفة.. الأمن يلقي القبض على تيك توكر شهير بتهمة انتهاك الآداب العامة

الأرصاد الجوية - أرشيفية

ماتلبسش خفيف .. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

الأهلي

لجنة التخطيط بالأهلي توصي برحيل مدافع الفريق.. وكولر يرفض

موعد أول أيام عيد الفطر

موعد أول أيام عيد الفطر.. دار الإفتاء تعلن رسميا رؤية هلال شوال بعد هذا التوقيت

هلال شوال

نسبة الخطأ صفر.. البحوث الفلكية: الأحد أول أيام عيد الفطر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

تيليجرام

إيلون ماسك يدمج Grok AI في تطبيق تيليجرام

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا |جوجل تخفي تطوير نظام أندرويد لأول مرة في تاريخها.. أمازون تكشف عن أداة تسوق جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

ترامب ورسوم جمركية جديدة

بعد رسوم ترامب .. خسائر كبيرة لعدد من شركات السيارات العالمية

بالصور

درة تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية

درة
درة
درة

ارتفاع أسعار السيارات عالميا بسبب الرسوم الجمركية

ارتفاع أسعار السيارات
ارتفاع أسعار السيارات
ارتفاع أسعار السيارات

ماركات السيارات الأكثر تضررا من رسوم ترامب الجمركية

صناعة السيارات في أمريكا
صناعة السيارات في أمريكا
صناعة السيارات في أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد