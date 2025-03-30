كل ما تريد معرفته عن فيروس الروتا عند الأطفال

فيروس الروتا هو فيروس مُعدٍ يُسبب الإسهال، قبل تطوير اللقاح، كان معظم الأطفال يُصابون بهذا الفيروس مرة واحدة على الأقل عند بلوغهم سن الخامسة، يُعد فيروس الروتا فيروسًا خطيرًا يُسبب التهاب المعدة والأمعاء، وهو من أكثر الفيروسات التي تُسبب الإسهال الشديد والقيء لدى الرضع والأطفال دون سن الخامسة على وجه الخصوص، وينتشر الفيروس لدى الأطفال بين 4 أشهر إلى ثلاث سنوات، وخاصةً لدى الأطفال الذين يذهبون إلى الحضانات ويكونون عرضة للاختلاط المباشر، ترتفع فرص الإصابة بفيروس الروتا في فصل الربيع، حيث تنتشر حبوب اللقاح وتزداد فرصة انتشار العديد من الفيروسات المختلفة، وخاصةً بعد ارتفاع درجة الحرارة.

أعراض فيروس الروتا

أبرز أعراض فيروس الروتا والتي يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعدها حتى لا تتطور الحالة لدى الطفل هي:

1. ارتفاع درجة الحرارة.

2. إسهال مائي.

3. قيء.

4. إسهال دموي شديد.

5. قيء متواصل لمدة 3 ساعات متواصلة.

هل فيروس الروتا معدي؟

نعم، فيروس الروتا فيروس مُعدٍ، وينتقل بسهولة من شخص لآخر، خاصةً في فصل الشتاء، ويمكن أن ينتقل في الأماكن المزدحمة، كما ينتقل عن طريق البراز، لذا يجب على الأمهات غسل أيديهن بعد تغيير حفاضات أطفالهن، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب انتقال العدوى بين الأطفال.

ما هي مدة استمرار الإصابة بفيروس الروتا؟

تستمر فترة حضانة فيروس الروتا من يوم إلى ثلاثة أيام، وتختلف الأعراض باختلاف الإصابة الأولى أو الثانية، قد لا تظهر أي أعراض على بعض المرضى، وقد يُصابون بإسهال مائي لا يحتاج إلى علاج، أو إسهال مُسبب للجفاف